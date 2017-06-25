В Берлин прилетели две панды

25.06.2017 09:59 · 0 комментариев

Для Китая частью дипломатии является отправка панд в зарубежные страны. В настоящее время в Берлин прибыла пара животных, которые останутся здесь в течение 15 лет. Китайских гигантских панд зовут «Meng Meng» («Мечта») und «Jiao Qing» («Сокровище»). Грузовой самолет с двумя транспортными боксами совершил посадку в аэропорту Шенефельд (Schönefeld). Из окна кабины были вывешены немецкий и китайский флаг, пожарные приветствовали самолет водным душем.

После долгого полета животных, прибывших с санитаром, ветеринаром и запасом бамбука, доставили в берлинский зоопарк. Там они были помещены в новый корпус, стоимостью девять миллионов евро, с китайскими беседками, красными фонарями и альпинистской площадкой. Черно-белые панды прибыли из селекционного центра Чэнду (Chengdu) на юго-западе Китая. Они предоставлены на 15 лет и рассматриваются как часть дипломатии Китая.

Приезду панд предшествовали длительные переговоры. Берлинский зоопарк является единственным зоопарком в Германии, который с начала июля будет показывать панд. Он также надеется на потомство. Панды скоро встретят в своем новом доме дни рождения: самке Meng Meng 10 июля исполнится четыре года, а самцу Jiao Qing 15 июля семь лет.

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