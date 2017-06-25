Хорошая новость для автомобилистов: цены на бензин падают

25.06.2017 09:57 · 0 комментариев

Потребители в Германии и других европейских странах получат выгоду от снижения цен на бензин и другие нефтепродукты. В мае бензин марки Super, дизельное топливо и мазут, согласно данным Международного энергетического агентства (Internationale Energie-Agentur (IEA)), вновь подешевели. С начала года в среднеевропейском масштабе они дорожали.

Относительно немецкого рынка эта организация сообщила о снижении средней цены на бензин (октановое число 95) на 1,4 процента с апреля по май. Однако по сравнению с маем 2016 года цена была выше на 3,4 процента, так как в то время мировой уровень цен на нефть снизился еще больше. Дизельное топливо было в Германии, по данным Международного энергетического агентства, в прошлом месяце на 2,0 процента дешевле, чем в апреле, а мазут даже на 4,7 процентов.

С учетом предстоящей волны поездок на летние каникулы, которая вскоре начнется, автомобилисты могут ожидать снижения цен на заправках. Ассоциация ADAC недавно сообщила, что цены на бензин и дизельное топливо в настоящее время ниже, чем в течение нескольких предыдущих месяцев. В последнее время литр бензина Super E10 стоил в среднем 1,33 евро, что на 5 центов меньше, чем восемь недель назад. Литр дизельного топлива (1,11 евро) стоил меньше на 7 центов. Мазут продавался по самой низкой цене в течение периода более восьми месяцев.

В южных и западных европейских странах – конечной цели поездок на машине многих туристов – заправиться тоже можно будет дешевле. Так, цена за литр бензина упала во Франции с апреля по май на 1,5, в Италии – на 0,5 и в Испании на 1,7 процентов, сообщает Международное энергетическое агентство. Заправляться дизельным топливом также стало дешевле: во Франции и Испании цены снизились на 1,9, в Италии – на 0,9 процентов.

бензин, нефтепродукты, топливо