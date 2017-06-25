Жители Германии больше всего хотят зарабатывать деньги

25.06.2017 09:55 · 0 комментариев

Когда речь идет о привлечении квалифицированных рабочих, многие компании заманивают их инновационными продуктами, здоровым балансом работы и личной жизни или прибыльным повышением квалификации. Как показывает исследование, все это не так важно. Согласно результатам опроса, жители Германии работают, в первую очередь, для того, чтобы заработать деньги.

На вопрос, что для них важно в связи с работодателем, почти две трети респондентов ответили: оплата. Таким образом, оплата занимает главное место среди характеристик работодателя. Немногим менее важной для респондентов была стабильность работы. С большим отставанием следуют другие аспекты трудовой жизни, такие, как баланс работа – личная жизнь (37 процентов), а затем возможности карьерного роста – на десять процентов меньше.

Однако среди основных причин изменения рабочего места оплата играет незначительную роль. Основными причинами, названными двумя третями респондентов, являются споры с руководством и большая стрессовая нагрузка, а почти половина жаловалась на неоплачиваемую сверхурочную работу. Низкую динамику зарплаты в качестве возможного мотива смены работы указали «только» 38 процентов.

заработная плата, карьерный рост, работа