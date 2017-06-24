Шульц призвал омолодить Европу

24.06.2017 10:08 · 0 комментариев

Европу нужно омолодить и сделать сильнее, заявил кандидат в канцлеры Германии Мартин Шульц. По его словам, это необходимо сделать «не только с помощью слов, но и конкретной политикой», передает Rambler News Service со ссылкой на Passauer Neue Presse и Reuters. Шульц заявил, что некоторые лидеры государств, входящих в G20, ведут себя «как автократические правители». К таким руководителям государств он отнес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, американского президента Дональда Трампа, а также главу российского государства Владимира Путина.

Шульц является лидером Социал-демократической партии Германии и основным кандидатом на пост канцлера Германии в случае своей победы на выборах. Выборы в немецкий Бундестаг пройдут 27 сентября этого года.

Саммит G20 пройдет в Германии 7-8 июля. Напомним, Христианско-демократический союз, возглавляемый канцлером Германии Ангелой Меркель, лидирует в немецком рейтинге общественного мнения, опережая Социал-демократическую партию Германии.

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