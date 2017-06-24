Гражданин Германии является одним из самых опасных террористов в мире

24.06.2017 10:05 · 0 комментариев

Совет Безопасности ООН внес в санкционный список жителя Бонна Фареда Зааля (Fared Saal). Этот немец, которого можно увидеть на пропагандистских видео Исламского государства, позирует рядом с трупами и хвастается тем, что убивал людей. Под псевдонимом Абу Лукман аль-Aльмани (Abu Luqman al-Almani) немец алжирского происхождения появился в 2014 году на видео после страшной резни после завоевания региона Аль-Шаар (Al-Schaar). Он родился в 1989 году в Бонне.

С 16 июня Зааль рассматривается ООН в качестве одного из самых опасных террористов в мире. Государства-члены ООН должны запретить ему въезд или выезд, заморозить счета, отказать в любой поддержке; его касается также эмбарго на поставки оружия. Эти меры дополняют европейский ордер на арест, который действует с августа 2014 года.

Зааль не только активно сражался за ИГИЛ, но, например, также пытался переправить несовершеннолетних в Сирию. Министерство финансов США обвиняет его в руководстве в 2016 году батальоном ИГИЛ. Жена Зааля Каролина П. (Karolina Р.) была приговорена немецким судом в 2015 году за поддержку террористической организации к трем годам и девяти месяцам тюрьмы.

Abu Luqman al-Almani, гражданин Германии, террорист