Новое жилье Германии строится в неправильных местах

24.06.2017 10:02 · 0 комментариев

Основная часть новой жилой недвижимости в стране возводится в сельской местности, где люди не хотят жить, а переполненные города девелоперы обходят стороной.

Исследование, проведенное Кельнским институтом экономических исследований (IW), показало, что в период с 2011 по 2015 год около 20% нового жилья было построено в сельских районах Германии, сообщает Prian.ru со ссылкой на The Local .

В Эмсланде в Нижней Саксонии в период с 2011 по 2015 год было построено 1060 домов, что полностью соответствовало спросу. В богатой земле Бавария также можно увидеть избыток жилья, где оно в таком количестве не нужно. В районе Кам на восточной границе с Чешской Республикой было восполнено 226% потребности в жилье.

Причины избыточного предложения многочисленны. IW указывает, в частности, на низкие процентные ставки, что позволяет в доступных пределах строить и покупать недвижимость.

По мнению аналитиков IW, мэры городов в сельской местности также пытались заманить новых жителей, щедро одобряя разрешения на строительство. Но эта тактика малоэффективна, так как молодые люди по-прежнему предпочитают жить в городах, где их шансы на получение качественного высшего образования и хорошую карьеру выше.

Экономисты предупреждают, что избыточное снабжение жильем в сельской местности приведет к падению цен на жилье и пустующей недвижимости.

В то же время исследование показывает, что слишком мало домов строится в городских районах. В Берлине в период с 2011 по 2015 год было построено только 40% необходимого жилья для удовлетворения потребностей быстрорастущего населения. Ситуация в Мюнхене немного лучше, но все же только 43% потребностей в жилье здесь были удовлетворены.

Основная причина этого недостатка — отсутствие свободного места для строительства, согласно IW, что приводит к повышенному спросу и росту цен.

недвижимость, рынок жилья, строительство