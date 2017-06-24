TÜV должен оправдываться в суде из-за скандала имплантантами

24.06.2017 09:59   ·   0 комментариев

© detailblick - Fotolia.com

© detailblick — Fotolia.com

Есть ли вина TÜV в том, что грудные оказались плохого качества? Этим простым вопросом занят сейчас высший Германии – Федеральный (Bundesgerichtshof). Одна женщина подала против TÜV-Rheinland, требуя возмещения морального ущерба.

TÜV сертифицировал и наблюдал за качеством французского производителя Poly Implant Prothese (PIP). До обнаруженного в 2010 году мошенничества PIP наполнял имплантаты промышленным силиконом, не допущенным к применению в этих целях.

Только в Германии указанное решение коснулось более 5 000 женщин. В ходе рассмотрения иска пенсионерка из Людвигсхафен (Ludwigshafen) хочет получить возмещение, по крайней мере, 40 000 евро убытков.

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