Беженцы создают новые рабочие места для жителей Германии

24.06.2017 09:57 · 0 комментариев

Увеличение потребности в персонале по уходу за детьми, а также последствия кризиса беженцев привели к количественному росту персонала в государственной службе. Федеральное статистическое ведомство (das Statistische Bundesamt) объявило о том, что число государственных служащих с конца июня 2015 года до конца июня 2016 года увеличилось на 43 600 или на 0,9% до примерно 4,69 миллионов человек.

Более половины роста количества рабочих мест – 22 200 – отмечается в социальной сфере. Так, увеличение численности персонала по-прежнему происходит в детских садах, здесь создано 7 500 дополнительных рабочих мест. В течение десяти лет, таким образом, число воспитателей увеличилось на 73 700 человек или 56 процентов.

Точно так же, как и в детских садах, в результате кризиса беженцев на 6 700 рабочих мест выросло их количество в социальных службах муниципальных учреждений. В сфере общественной безопасности и порядка, т.е. в полиции, пожарной службе и службе муниципального планирования, создано 6 800 новых рабочих мест. Кроме того, как заявили статистики, число сотрудников университетов, включая университетские клиники, в течение года увеличилось примерно на 8 100 человек.

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