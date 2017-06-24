Бундестаг одобрил закон о наблюдении

24.06.2017 09:55 · 0 комментариев

Бундестаг проложил путь для контроля коммуникаций через услуги мессенджера, такие как WhatsApp. Данные будут собираться непосредственно на устройствах перед шифрованием или после расшифровки. Для этого власти должны установить так называемый государственный троян. Но, согласно федеральному правительству, шифрование не будет подвергаться атакам. Закон был принят голосами большой коалиции, которая преодолела сопротивление оппозиции.

Бундестаг принял во втором и третьем чтении закон «для более эффективного и практичного ведения уголовного дела». В общих чертах, в законе речь идет о том, что «с помощью технических средств осуществляется вмешательство в информационно-технические системы, используемые наблюдаемым».

Следователи могут тайно установить программное обеспечение на мобильном телефоне подозреваемого на основании постановления суда. Кроме того, закон также расширяет онлайн-обыски компьютеров, которые до сих пор разрешены только в ограниченной степени в борьбе с терроризмом. В будущем наблюдение будет возможно в случае убийства, распространения детской порнографии или серьезного наркопреступления.

WhatsApp, мессенджер, наблюдение, преступление