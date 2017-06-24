Реальная заработная плата в Германии растет незначительно

24.06.2017 09:53 · 0 комментариев

Федеральное статистическое ведомство (das Statistische Bundesamt) объявило, что у работающего населения в Германии становится больше денег. Но только ненамного: в первом квартале реальная заработная плата увеличилась на 0,6 процента по сравнению с предыдущим годом. Для многих это означает съесть больше на одну пиццу в месяц. Или подписаться на потоковый сервис.

Номинальная заработная плата выросла на 2,6 процентов, а инфляция снова съедает 1,9 процентов. Тем не менее, реальное увеличение заработной платы на 0,6 процентов является самым низким ее повышением, начиная с первого квартала 2014 года.

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