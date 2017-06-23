В Германии новый ценовой рекорд солнечной электроэнергии

23.06.2017 10:50 · 0 комментариев

В Германии прошел новый аукцион на строительство солнечных мощностей, где самая высокая цена составила 0,059 евро/кВт-ч.

В Германии, в соответствии с законодательством, все объекты солнечной генерации, превышающие по мощности 750 кВт, должны проходить тендерные процедуры. Очередной такой тендер завершился, установив новый ценовой рекорд. По результатам аукциона, разрешение на строительство получили 32 объекта суммарной мощностью 201 МВт.

При этом средняя цена оказалась на 0,92 цента ниже, чем на предыдущем аукционе, опустившись до 5,66 цента за кВт-ч (1,64 грн за кВт-ч), а максимальная составила 5,9 центов (1,71 грн), которая тоже опустилась ниже минимальной цены предыдущего тендера.

В немецком Федеральном сетевом агентстве сообщили, что «за всю историю аукционов не было такого резкого снижения».

На конкурс поступили проекты общей мощностью 646 МВт — предложение многократно превысило размеры тендера, что свидетельствует о высоком интересе инвесторов к немецкому рынку.

Таким образом, рыночные цены в солнечной энергетике даже в условиях средних показателей солнечной активности (если сравнивать Германию с ОАЭ или другими солнечными странами) уверенно приближаются к рыночным уровням.

24news.com.ua

солнечные батареи, энергетика