Германия выплатит компенсации геям

23.06.2017 10:48 · 0 комментариев

Парламент Германии проголосовал за отмену 50 тысяч обвинительных приговоров мужчинам, которые были осуждены за гомосексуализм в соответствии с законами Третьего рейха. На сегодняшний день живы около 5 тысяч человек из некогда осужденных. В соответствии с новыми правилами, каждому из них полагается компенсация на сумму в €3000 и дополнительные выплаты в размере €1500 за каждый год, проведенный в тюрьме, сообщает Open Reporter.

Стоит отметить, что в нацистской Германии преследованиям подвергались только мужчины-геи. Лесбиянство не считалось социально опасным явлением, и женщин в тюрьму не сажали.

Антигомосексуальное положение Уголовного кодекса Германии (параграф 175) действовало с 1871 по 1968 год. Во времена Гитлера положение было значительно ужесточено, а преследование гомосексуалистов приняло систематический характер. Во время войны около 10-15 тысяч представителей нетрадиционной ориентации было депортировано в концентрационные лагеря, две трети из них погибли.

Параграф 175 в его нацистской редакции продолжал действовать и после войны в ФРГ. Только с 1953 по 1965 год в стране было заведено около 100 тысяч уголовных дел, и в половине случаев выносились обвинительные приговоры. В ГДР текст параграфа был возвращен к его изначальной версии, однако и здесь правила продолжали действовать до 1968 года. Параграф был полностью вычеркнут из Уголовного кодекса только в 1994 году.

А в 2001 году Бундестаг принял закон о жизненных партнерствах, позволяющий регистрацию однополых семей. Правовой статус однополых гражданских партнерств сейчас практически уравнен с разнополым браком.

euromag.ru

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