Почтовая марка с Хепберн продана с аукциона за 150 000 евро

23.06.2017 10:46 · 0 комментариев

Никогда не выпускавшаяся марка с изображением звезды Голливуда Одри Хепберн (Audrey Hepburn) (1929-1993) считается жемчужиной немецкой филателии. Теперь она продана с аукциона в Битигхайм-Биссингене (Bietigheim-Bissingen) недалеко от Штутгарта за 150 060 евро. Аукционный дом Gärtner сообщил, что ее приобрел один из немецких коллекционеров.

О марке стало известно только в 2001 году, потому что семья умершей в 1993 году актрисы запретила издание: она не хотела, чтобы Хепберн была увековечена с мундштуком во рту.

Дизайн связан с ее самым известным фильмом «Завтрак у Тиффани» («Frühstück bei Tiffany»). Как заявил аукционный дом, были напечатаны 14 миллионов марок, но тестовый печатный лист был затребован обратно. Тем не менее, появилось несколько погашенных марок.

аукцион, марка, Одри Хепберн, филателия