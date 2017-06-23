Почтовая марка с Хепберн продана с аукциона за 150 000 евро

23.06.2017 10:46   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Journal Stuttgart - Regio TV, YouTube

Видеокадр пользователя Journal Stuttgart — Regio TV, YouTube

Никогда не выпускавшаяся с изображением звезды Голливуда (Audrey Hepburn) (1929-1993) считается жемчужиной немецкой филателии. Теперь она продана с аукциона в Битигхайм-Биссингене (Bietigheim-Bissingen) недалеко от Штутгарта за 150 060 евро. Аукционный дом Gärtner сообщил, что ее приобрел один из немецких коллекционеров.

О марке стало известно только в 2001 году, потому что семья умершей в 1993 году актрисы запретила издание: она не хотела, чтобы Хепберн была увековечена с мундштуком во рту.

Дизайн связан с ее самым известным фильмом «Завтрак у Тиффани» («Frühstück bei Tiffany»). Как заявил аукционный дом, были напечатаны 14 миллионов марок, но тестовый печатный лист был затребован обратно. Тем не менее, появилось несколько погашенных марок.

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