Торнадо в Гамбурге: железнодорожное движение на севере остановлено

23.06.2017 10:44 · 0 комментариев

Сильный дождь, град, шквалы – сильный штормовой фронт проходит над северной Германией. В Гамбурге, как сообщает Немецкая метеорологическая служба (der Deutsche Wetterdienst (DWD)), наблюдали торнадо. В северной и восточной Германии возможны дальнейшие торнадо.

Упавшие деревья парализовали почти все участки движения ICE на севере страны, как сказала в Берлине представитель железной дороги. Кроме того, образовались заторы на дорогах в Нижней Саксонии. Из-за сильной непогоды организатор фестиваля «Hurricane» призвал посетителей прийти, по возможности, только в пятницу, 23.06.2017.

В четверг утром, 22.06.2017, по данным Немецкой метеорологической службы, в Гамбурге был торнадо. Метеонаблюдатели авиационно-консультативного центра заметили в 11часов 37 минут примерно в десяти километрах от аэропорта типичную «воздушную трубу». Однако это был слабый и недолговечный торнадо, который также имел короткий «заземляющий контакт». Вероятно, поэтому его воздействие было незначительным.

В округе Гарбург (Harburg), по данным пожарной охраны, торнадо оставил большое опустошение. К счастью, пострадавших нет. Были сорваны крыши, сломаны деревья. В муниципалитете Флигенберг (Fliegenberg) под упавшими деревьями было погребено стадо овец, насчитывающее от 20 до 30 животных, многие животные погибли.

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