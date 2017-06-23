Спецслужба BND прослушивала Белый дом

23.06.2017 10:42   ·   0 комментариев

© D.aniel - Fotolia.com

© D.aniel — Fotolia.com

Канцлер Меркель с возмущением отреагировала на известие о том, что американские прослушивали ее телефон. Однако, по-видимому, с другой стороны также велась игра. Федеральная разведывательная служба (Bundesnachrichtendienst (BND)), по сведениям, проводила довольно масштабное в Вашингтоне.

Согласно сообщению издания «Spiegel», Федеральная разведывательная служба в течение многих лет шпионила за объектами в Соединенных Штатах и ​​не пощадила даже . Изданию «Spiegel» удалось, по собственному признанию, просмотреть документы, в соответствии с которыми в период между 1998 и 2006 гг. почти 4000 поисковых запросов были направлены на американские объекты. BND не предоставила комментариев в ответ на запрос.

Из документов следует, как говорится в сообщении, что у BND было подключение в Казначействе , Государственном департаменте и Белом доме. Федеральная разведывательная служба также отслеживала телефоны, факсы и адреса электронной почты американских компаний, таких как Lockheed Martin.

Космическое агентство НАСА, правозащитная организация Human Rights Watch и университеты также привлекли внимание разведки. На интересы BND, в конце концов, натолкнулись американские военные и военная США. В Вашингтоне BND также собирала информацию из посольств и учреждений.

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