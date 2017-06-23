Канцлер на игровой ярмарке: Ангела Меркель впервые откроет Gamescom

23.06.2017 10:40   ·   0 комментариев

Angela Merkel auf der Cebit 2016. / Видеокадр пользователя radio ffn, YouTube

Angela Merkel auf der Cebit 2016. / Видеокадр пользователя radio ffn, YouTube

Не только сотни тысяч любителей игр привлечет в августе город Кельн. В год выборов туда на ярмарку поедет и канцлер. Как стало сейчас известно, Ангела откроет игровую ярмарку 22 августа.

Ярмарка Gamescom, которая пройдет в выставочном центре в округе Кельн-Дойц (Köln-Deutz), является одной из самых важных и крупных игровых ярмарок в мире. В 2016 году в Кельн прибыли 345 000 посетителей из 97 стран, в частности, для того чтобы там встретить других геймеров и испытать игры, прежде чем они попадут в магазины.

У канцлера Меркель уже достаточно богатый опыт выступлений на технических выставках. Так, например, она регулярно входит в число самых известных гостей выставки Cebit в Ганновере. Однако посещение ею ярмарки Gamescom ожидается с нетерпением, так как правительства Меркель не отличались положительным отношением к видеоиграм.

Теги: 

, , ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Anzeige

Присоединяйся!