Молодежь Германии проводит в Интернете до семи часов в день

23.06.2017 10:38 · 0 комментариев

Молодые жители Германии, как показало исследование, ежедневно проводят в Интернете почти семь часов. Это в три раза больше, чем пожилые люди. Такие данные получены в ходе исследования аудиторской фирмы EY, как сообщают газеты медиа-группы Funke. По результатам репрезентативного опроса, молодежь в возрасте от 21 до 30 лет использует Интернет-функции по 6,9 часов в день. К ним относятся не только серфинг, но и, например, приложения и игры.

Однако люди старше 61 года бывают онлайн в среднем только 2,3 часа в день. Для граждан Германии в категории от 31 до 60 лет длительность ежедневного пользования Интернетом, по данным исследования, составляет четыре часа, а среди 18-20-летних – до 5,1 часов. Интернет-время на работе тоже было включено в оценки. В среднем во всех группах ежедневное онлайн-время составляет 4,4 часа.

Мужчины тратят 4,9 часов в день в Интернете, а женщины всего 3,8 часа. Большие различия существуют между городом и селом. В то время как городские жители посвящают Интернету в сутки в среднем 5,3 часа, люди в сельской местности всего 3,7 часов, что связано, по мнению авторов исследования, с плохой цифровой инфраструктурой за пределами городов. Использование Интернета также значительно отличается в зависимости от дохода семьи. Семьи с доходом более 5000 евро в месяц проводят онлайн более шести часов в день, а с 3000 евро лишь около четырех часов.

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