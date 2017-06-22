В Герании появилась банкнота в ноль евро

22.06.2017 10:59 · 0 комментариев

В Киле можно купить сувенирную купюру номиналом в 0 евро. Стоит банкнота два с половиной евро.

На сувенирной купюре изображен учебный парусник Военно-морских сил Германии «Горх Фок II» 1958 года постройки, портом приписки которого является Киль. Купюра выпущена лимитированным тиражом в 5000 штук и продается за 2,50 евро. Европейский центральный банк (ЕЦБ) дал на это свое официальное согласие.

Идея пришла не случайно. В 1961-1990 годах изображение этого барка украшало 10-марочную банкноту немецкого Бундесбанка. Отметим также, что корабль-предшественник «Горх Фока II» сейчас находится в порту Штральзунда. На его борту работает музей. После Второй мировой войны «Горх Фок I» 1933 года постройки попал по репарациям в Советский Союз, где носил имя «Товарищ».

finance.tut.by

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