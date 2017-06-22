Подростки обстреляли короля Таиланда из игрушечного пистолета

22.06.2017 10:57   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя euronews (на русском), YouTube

Видеокадр пользователя euronews (на русском), YouTube

В Германии обстреляли из игрушечных пистолетов короля Таиланда Маху Вачиралонгкорна (Раму X), информирует korrespondent.net. Инцидент произошел вечером 10 июня в городе Эрдинге в федеративной земле Бавария, когда монарх катался на велосипеде, сообщает ВВС с ссылкой на  представителя прокуратуры города Ландсхута Томас Раушер.

Два подростка 13-ти и 14 лет обстреляли Раму X из окна дома, когда он проезжал мимо с группой других велосипедистов. Никто из них не пострадал.

«Мы нашли пульки и можем подтвердить, что подростки стреляли из игрушечного оружия», — цитирует представителя полиции газета Bild.

По информации издания, пластиковые пульки попали Раме X в спину, после чего его телохранители вызвали стражей порядка. Заявление в полицию король писать не стал.

Однако расследованием инцидента уже занялась прокуратура. 14-летнему подростку грозит обвинение в попытке нанесения «опасного телесного повреждения», его 13-летний друг еще не достиг возраста уголовной ответственности.

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