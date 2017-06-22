Афины блокируют репатриацию мигрантов из Германии

22.06.2017 10:55 · 0 комментариев

Хотя Дублинское соглашение снова применяется и для Греции, Афины не отправляют необходимые документы обратно в BAMF. Поэтому репатриация из Германии в Грецию не осуществляется. Италия тоже является проблемой. Через границу в Германию все еще прибывают новые мигранты, которые высадились на побережье Италии и Греции. В этом году по состоянию на конец мая, по данным Министерства внутренних дел (Bundesinnenministerium), в Германию прибыло уже 77 148 мигрантов, которые указали, что они находятся в поисках защиты.

Согласно европейской системе предоставления убежища, все прибывающие лица, ищущие убежища, должны проходить процедуру предоставления убежища там, где их нога впервые ступила на европейскую землю. Все, кто отправляется в другие страны, должны быть возвращены. Но это удается лишь в редких случаях – в течение первых трех месяцев этого года Федеративная Республика смогла вернуть только 1344 мигранта в другие страны Европы.

Несмотря на отсутствие сотрудничества со стороны Греции, Германия уже приняла в текущем году из этой средиземноморской страны более 1 200 мигрантов в рамках дублинского соглашения и еще 2300 в рамках согласованного переселения в ЕС, против которого особенно выступают восточные европейцы, до тех пор, пока в ЕС не будут закрыты внешние границы.

Тот факт, что репатриация в Грецию не работают, не совсем удивителен. После того, как федеральное правительство объявило в марте, что по выполнению рекомендаций ЕС снова будет выполнять репатриацию, министр иностранных дел Греции заявил в интервью изданию WELT, он «не видит в Греции потенциала и финансовых ресурсов, чтобы она могла принимать беженцев из северных стран ЕС, которых отправляют обратно».

беженцы, Германия, Греция, репатриация