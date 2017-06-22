Несанкционированные рекламные звонки наказываются 100 000 евро штрафа

22.06.2017 10:53 · 0 комментариев

Из-за неразрешенных рекламных телефонных звонков Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur) наложило на энергетический концерн Eon и колл-центр штрафы на общую сумму 100 000 евро.

Таким образом, как было объявлено Федеральным сетевым агентством, увеличение общей суммы штрафов, объявленных в этом году из-за таких звонков, повысилось до 465 000 евро.

«Тот, кто будет получать рекламные звонки, должен тщательно проверить, давал ли он согласие. Рекламные звонки без предварительного согласия потребителя запрещены», сказал Йохен Хоманн (Jochen Homann), президент Федерального сетевого агентства.

Eon, звонки, колл-центр, реклама, штраф