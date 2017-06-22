Несанкционированные рекламные звонки наказываются 100 000 евро штрафа

22.06.2017 10:53   ·   0 комментариев

© psdesign1 - Fotolia.com

© psdesign1 — Fotolia.com

Из-за неразрешенных рекламных телефонных звонков Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur) наложило на энергетический концерн и штрафы на общую сумму 100 000 евро.

Таким образом, как было объявлено Федеральным сетевым агентством, увеличение общей суммы штрафов, объявленных в этом году из-за таких звонков, повысилось до 465 000 евро.

«Тот, кто будет получать рекламные , должен тщательно проверить, давал ли он согласие. Рекламные без предварительного согласия потребителя запрещены», сказал Йохен Хоманн (Jochen Homann), президент Федерального сетевого агентства.

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