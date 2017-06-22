Скандал с полицейскими у двери: сын Гельмута Коля пытался попасть в дом отца

22.06.2017 10:52 · 0 комментариев

Бывший канцлер Гельмут Коль (Helmut Kohl) умер меньше недели назад, но уже намечается грязная борьба между его сыном Вальтером Колем (Walter Kohl) и вдовой умершего, Майке Коль-Рихтер (Maike Kohl-Richter). В среду, 21.06.2017, во второй половине дня Вальтер Коль пытался проникнуть в дом своего отца.

Он неоднократно звонил в дверь и ждал в общей сложности полчаса. Дверь ему не открыли. В конце концов прибыла полиция и указала Вальтеру Колю и двум внукам Гельмута Коля, которые при этом присутствовали, на запрет посещать этот дом и попросила их покинуть место, что они и сделали.

Адвокат вдовы Коля, Штефан Холтофф-Пфертнер (Stephan Holthoff-Pförtner), обвинил Вальтера Коля в инсценировании скандала. Давний адвокат и доверенное лицо Коля сообщил агентству Deutsche Presse-Agentur, что он пытался вступить в диалог с сыном Коля во вторник, 20.06.2017. Он хотел обсудить траурную церемонию и выяснить, как сыновья и внуки Гельмута Коля могли бы попрощаться с ним. Вальтер Коль согласился поговорить по телефону. Однако в назначенное время ему нельзя было дозвониться, несмотря на неоднократные попытки установить контакт.

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