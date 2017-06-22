Исследователи сна выступают за более позднее начало занятий в школе

22.06.2017 10:51 · 0 комментариев

Многие школьники утром, еще не полностью проснувшись, с трудом поднимают себя из постели, идут в ванную и зевают все время на первом уроке. Сейчас исследователи сна говорят, что это нужно изменить. Занятия в школе начинаются слишком рано. Президент Немецкого общества исследований сна и медицины сна (Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM)) Альфред Виатер (Alfred Wiater) сказал в Кельне, что подходящим временем является девять часов.

Как заявил А. Виатер, довольно раннее начало занятий в Германии по сравнению с другими европейскими странами особенно влияет на учеников в период полового созревания. Многие молодые люди приходят в школу сонными. Исследование, проведенное в университете Лейпцига в прошлом году, показало, что продолжительность сна, меньше даже на полчаса, снижает успеваемость в школе на 30 процентов.

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