Агентство недвижимости предлагает пенсионерам отдавать большие квартиры

22.06.2017 10:49 · 0 комментариев

Многие семьи в Германии безрезультатно ищут доступное жилье. С другой стороны, для некоторых пожилых людей их большие квартиры становятся непосильной обузой. Одно из агентств недвижимости предлагает им в настоящее время обмен.

Путем обмена квартир с пожилыми людьми компания LEG, согласно сообщению, намеревается предоставлять жилье для семей. Пенсионерам, в свою очередь, должна быть предоставлена гарантированная аренда: если они переезжают из квартиры площадью 90 квадратных метров в квартиру площадью 45 квадратных метра, то должны платить только половину. Кроме того, им будут предлагаться квартиры в привычном окружении.

Компания LEG видит, таким образом, обменный потенциал для 1000 семейных квартир. Эта компания, располагающая примерно 130 000 квартирами, является крупнейшим посредником в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, а имея среднюю арендную плату 5,40 евро за квадратный метр без отопления, специализируется на жилье в нижнем и среднем ценовом сегменте.

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