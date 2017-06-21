Насилие в берлинской гимназии имени Гердера: родители не пускают детей в школу

21.06.2017 08:57 · 0 комментариев

Из-за нескольких инцидентов с применением насилия пятый класс известной берлинской гимназии имени Гердера бойкотировал занятия в пятницу, 16.06.2017, и в понедельник, 19.06.2017. Этому предшествовал месячный спор между родителями и руководством школы. В настоящее время ситуация успокоилась, но проблемы еще не решены.

Как сообщает издание «Tagesspiegel», около 20 родителей передали в пятницу, 16.06.2017, письмо руководству школы. В нем говорится: «Мы решили не посылать своих детей в вашу школу. Мы вынуждены принять эту меру с тем, чтобы предотвратить дальнейшее нанесение вреда нашим детям». На уроки появились только пять из 28 школьников.

По данным «Tagesspiegel», уже в течение нескольких месяцев поступают жалобы о насилии в школе. А в последнее время дошло даже до сексуальной атаки. Родители чувствуют себя брошенными руководством школы и поэтому решились на крайний шаг – классный бойкот. Очевидно, что речь идет об одном из мальчиков, который издевается над своими одноклассниками. По словам представителей родителей, стало известно в общей сложности о шести детях, которые были жестоко избиты.

Тем не менее, общее собрание родителей стало на сторону школы и выразило, со своей стороны, обвинения. Согласно общему собранию родителей, только отдельные родители разделяют взгляды представителя и не хотят, чтобы ученик, вокруг которого точатся споры, покинул класс. Они присоединились к классному бойкоту только из соображений безнасильственных и бесконфликтных школьных будней. Школа, родители и власти пытаются в настоящее время найти приемлемое решение.

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