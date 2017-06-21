Новый электрокар протестировали в Гамбурге

21.06.2017 08:55 · 0 комментариев

В Германии состоялось тестирование нового электрического кроссовера под названием Audi e-tron Sportback. На просторах всемирной сети появились фотографии с процесса проведения испытания электрокара от известной автомобильной марки Audi, сообщает интернет-портал autosmotr.com.ua.

Стоит отметить, что автомобиль попал в объективы камер видеонаблюдения, которые находятся на крыше гамбургской парковки. В данном районе и проводились испытания автомобиля. Было отмечено, что в тестировании принимали участие специалисты, контролирующие процесс.

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