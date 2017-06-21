Новый электрокар протестировали в Гамбурге
21.06.2017 08:55 · 0 комментариев
В Германии состоялось тестирование нового электрического кроссовера под названием Audi e-tron Sportback. На просторах всемирной сети появились фотографии с процесса проведения испытания электрокара от известной автомобильной марки Audi, сообщает интернет-портал autosmotr.com.ua.
Стоит отметить, что автомобиль попал в объективы камер видеонаблюдения, которые находятся на крыше гамбургской парковки. В данном районе и проводились испытания автомобиля. Было отмечено, что в тестировании принимали участие специалисты, контролирующие процесс.
Теги:
Audi e-tron Sportback, Гамбург, кроссовер, тест, электрокар
Комментарии (0)
Вы должны войти в систему или зарегистрироваться для комментирования.