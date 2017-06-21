Игрушечный Мартин Лютер стал хитом в Германии

21.06.2017 08:52 · 0 комментариев

В канун отмечаемого в 2017 году юбилея Реформации огромную популярность в Германии завоевали игрушечные фигурки Мартина Лютера. За два последних года был продан миллион экземпляров этих сувениров.

Фигурка высотой 7,5 сантиметров изображает знаменитого богослова и инициатора Реформации с пером и переведенной им на немецкий язык Библией в руках. Производитель игрушки, компания Geobra Brandstätter, объявила 20 июня о том, что к настоящему моменту продан уже миллион таких изображений. Таким образом, Мартин Лютер стал самой популярной игрушкой в истории компании, выпускающей миниатюрные куклы под торговой маркой Playmobil, сообщает Local.

При этом в магазинах игрушек Мартина Лютера купить нельзя. Фигурки продаются через Интернет, в торговых точках, принадлежащих Евангелической церкви Германии, а также в офисе по туризму Нюрнберга.

Выпущенные впервые в 2015 году по инициативе Евангелической церкви фигурки сразу стали очень популярными среди коллекционеров. Пробная партия в 34 тысячи фигурок разошлась среди покупателей за три дня, и компания-производитель приняла решение увеличить тираж.

2017 год в Германии объявлен годом Реформации. Торжественные мероприятия по этому поводу проходят по всей стране. Формально празднования должны завершиться 31 октября 2017 года, ровно через 500 лет после того, как, согласно легенде, Мартин Лютер вывесил свои знаменитые «95 тезисов» на двери Замковой церкви в Виттенберге. Именно эта дата считается основанием протестантизма.

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