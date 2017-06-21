Саммит G20 в Гамбурге: полиция оборудовала тюрьму

21.06.2017 08:50 · 0 комментариев

Непосредственно к саммиту лидеров глав и правительств в Гамбурге полиция оборудовала ​​ тюрьму для G20. Тюрьма должна открыться за день до встречи с 7 по 8 июля, как раз перед демонстрацией левой автономной организации «G20 – Добро пожаловать в ад» («Willkommen in der Hölle»).

Тюрьма G20 была обустроена в стенах бывшего оптового продовольственного рынка, который в последнее время использовался в качестве центра по приему беженцев. В зале площадью 11 000 квадратных метрах может временно находится до 400 людей – до вынесения решения судьи об ордере на арест.

Здесь имеются 70 общих и 50 индивидуальных камер; кроме того, есть контейнеры для адвокатов и другие помещения, в которых полиция сможет фотографировать задержанных и брать у них отпечатки пальцев. Власти предполагают, что, кроме мирных демонстрантов, прибудут также более 8 000 склонных к насилию, как из Германии, так и из других стран. Тюрьма является одним из многих мероприятий, с помощью которых полиция готовится к саммиту.

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