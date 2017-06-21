IFO повысила прогноз по германской экономике

21.06.2017 08:48 · 0 комментариев

Мюнхенский институт экономических исследований IFO улучшил прогнозы относительно развития экономики Германии на 2017 и 2018 гг. В докладе говорится, что оценка роста ВВП в 2017 году была повышена с 1,5% до 1,8%, а в 2018 году — с 1,7% до 2% соответственно.

Глава отдела по экономическим исследованиям Ifo Тимо Вольмерсхойзер отметил, что экономика ФРГ является сильной и стабильной. Результаты, полученные за первое полугодие, оказались впечатляющими, такого размаха хватит до будущего года.

Эксперты IFO полагают, что инфляция в Германии составит 1,7% в 2017 году и 1,6% по итогам 2018 года, а уровень безработицы опустится с 6,1% в 2016 году до 5,7% в 2017 году и 5,5% через год. Эксперты организации исходят из того, что Европейский центральный банк приступить к сворачиванию стимулирующих программ в 2018 году.

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