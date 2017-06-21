Жители Германии используют меньше пластиковых пакетов

21.06.2017 08:46 · 0 комментариев

К 2019 году использование пластиковых пакетов, как ожидается, быстро уменьшится. Именно поэтому сейчас такие пакеты часто стоят денег. Обязательная оплата пластиковых пакетов оказала свое влияние: как сообщила торговая ассоциация Германии (Handelsverband Deutschland (HDE)), в прошлом году в стране было выпущено на треть меньше пластиковых пакетов, чем годом ранее.

Если в 2015 году кассиры еще выдавали 5,6 млрд. пакетов, то в 2016 году их было 3,6 млрд., как объявила ассоциация, ссылаясь на данные Общества исследования рынка упаковки (Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung). Это соответствует использованию 45 пакетов на душу населения в 2016 году – после 68 пакетов в прошлом году. Особенно заметно влияние оплаты за пластиковые пакеты в торговле текстильными изделиями.

Благодаря добровольному переходу к обязательной оплате или полному отсутствию одноразовых пакетов торговле удалось избежать юридических требований. Причиной является директива ЕС, согласно которой использование полиэтиленовых пакетов в государствах-членах должно быть уменьшено до 90 штук в 2019 году и до 40 штук в 2025 году на человека в год.

пластиковые пакеты, торговля, экология