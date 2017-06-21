Большинство жителей Германии против равных прав для детей-беженцев

21.06.2017 08:44 · 0 комментариев

В Конвенции по правам ребенка Организации Объединенных Наций определено: все дети имеют одинаковые права независимо от их происхождения и статуса пребывания. Эта конвенция действует и в Германии. Но 52 процента жителей Германии, по результатам репрезентативного опроса Forsa по заказу Немецкого детского фонда (Deutsches Kinderhilfswerk), заявили, что дети-беженцы не должны с самого начала иметь те же возможности, что и немецкие дети.

У детей-беженцев, например, по Закону о предоставлении социальной помощи лицам, претендующим на политическое убежище (Asylbewerberleistungsgesetz), более плохое медицинское обслуживание. Кроме того, как говорит представитель Детского фонда, не во всех федеральных землях они обязаны сразу посещать школу.

В целом, только 42 процента респондентов высказались в пользу одинакового обращения с детьми-беженцами и детьми местных жителей. Шесть процентов респондентов не имели по этому вопросу собственного мнения. Таким образом, сообщает Агентство по защите ребенка, в течение последних двух лет значительно снизилась поддержка равного обращения с детьми-беженцами. Только люди моложе 30-летнего возраста, по данным опроса, в большинстве своем выступают за равное обращение.

По вопросу о воссоединении семей с детьми-беженцами, по результатам опроса, мнение жителей Германии тоже разделились. 42 процента высказались в пользу того, что родителям и несовершеннолетним братьям и сестрам детей следует разрешить приехать в Германию. 42 процента были против этого, в то время как 16 процентов опрошенных не имели определенного мнения.

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