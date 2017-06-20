Немецкие власти уничтожили 35 тонн опасных игрушек

20.06.2017 08:52 · 0 комментариев

Сотрудники франкфуртского аэропорта отчитались о конфискации почти 35 тонн новомодных китайских игрушек фиджет-спиннеров, которые в Германию нелегально попадали из Китая. Помимо отсутствия лицензии, спиннеры были признаны опасными. Несколько детей чуть не умерло, играя с ними, сообщает GQ.

По словам немецких таможенников, в результате тестирования спиннеры были признаны ненадежными – от и без того мелких пластиковых игрушек отваливались детали, которые ребенок мог легко проглотить.

Известно, как минимум, о двух случаях, когда двух девочек из США пришлось оперировать в результате того, что части спиннеров застряли у них в горле. Малышки едва не задохнулись, к счастью, их удалось спасти.

Весной игрушка, которую можно с большой скоростью вращать пальцами, стала популярна не только среди детей, но и у взрослых.

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