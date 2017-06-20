Женщина-имам открыла в Берлине «либеральную мечеть»

20.06.2017 08:49   ·   0 комментариев

© EGY Production - Fotolia.com

© EGY Production — Fotolia.com

На днях в Берлине открылась , в которой женщинам и мужчинам разрешено молиться бок о бок, а в никабах и бурках вход воспрещен. Об этом сообщает Euronews.

Сейран Атес – основательницу мечети – информагентство называет защитницей прав женщин и мусульманкой. Адвокат и писательница родилась в Стамбуле и переехала в Германию в шестилетнем возрасте. Никаб и бурку основательница «либеральной» мечети считает «неким политическим заявлением». «Что мы хотим сказать? Что есть , который принимает в демократической стране светские нормы и законы, что объединяет общины в общество», – приводит Euronews слова Сейран Атес.

В настоящее время женщина готовится стать имамом для либеральных мусульман. Атес уверена, что исламу необходима модернизация. Открывшаяся мечеть Рушд-Гете названа в честь западноарабского философа и немецкого поэта.

tatar-inform.ru

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