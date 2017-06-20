Воры украли бивни слона из магдебургского зоопарка

20.06.2017 08:47   ·   0 комментариев

© Q-lieb-in - Fotolia.com

© Q-lieb-in — Fotolia.com

Многие помнят, как в зоопарке Парижа браконьеры застрелили носорога, а затем отпилили рог и украли его. В Магдебурге произошел подобный, но гораздо более безобидный случай.

В магдебургском зоопарке были украдены два . Они хранились в витрине на выставке. Длина одного бивня составляла 120 сантиметров, а вес 20 кг. Ущерб оценивается в десятки тысяч евро.

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