13 поджогов за одну ночь на железной дороге

20.06.2017 08:45 · 0 комментариев

За три недели до саммита G20 в Гамбурге неизвестными лицами был совершен ряд поджогов на железнодорожных участках по всей Германии. Представитель полиции Берлина сказал, что в ночь на понедельник, 19.06.2017, было, по первоначальным сведениям, 13 случаев в нескольких федеральных землях. Среди других пострадали Берлин, Гамбург, Кельн, Дортмунд, Лейпциг и, по крайней мере, один город в Нижней Саксонии. Частично возникли значительные проблемы для пассажиров. Во многих случаях расследование ведет отдел государственной безопасности уголовной полиции, ответственный за политически мотивированные теракты.

После нескольких поджогов на железнодорожных объектах в округе Лейпцига возникли массовые проблемы в движении поездов, в основном, в Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии. Как сообщил представитель федеральной полиции, оперативный центр реагирования (das Operative Abwehrzentrum (OAZ)) саксонской полиции принял ведение расследования. Существует подозрение, что речь идет об экстремистских преступлениях.

По данным полиции, начиная с 2 часов 40 минут, были совершены несколько поджогов на кабельных каналах и постах централизации в Лейпциге. «В некоторых случаях зажигательные устройства были обезврежены, прежде чем был нанесен ущерб», сказал представитель федеральной полиции в понедельник, 19.06.2017. С помощью вертолета с воздуха также был проведен поиск других поджогов. Однако до сих пор нет сведений о преступнике или преступниках.

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