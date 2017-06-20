Меркель не хочет изолировать Трампа от G20

20.06.2017 08:43 · 0 комментариев

Почти за три недели до саммита G20 в Гамбурге канцлер Ангела Меркель предостерегла его участников от «национальной единоличности». Она сказала на подготовительном совещании G20, что особенно в трудные времена такой саммит является шансом найти общие интересы.

Меркель снова резко раскритиковала выход президента США Дональда Трампа из Парижского соглашения по климату. Она назвала это «серьезным ударом», однако, не хочет изолировать Трампа в Гамбурге. «Тем не менее, Соединенные Штаты Америки являются очень важной частью G20 и будут сердечно приняты федеральным правительством Германии, несмотря на все разногласия во мнениях», сказала она.

От ответа на вопрос о том, могут ли быть определены разногласия между США и другими 19 членами по вопросу климата на саммите G7 в итоговой декларации, канцлер уклонилась. Меркель выступает в роли президента «Группы 20″ («Gruppe der 20″), которая включает в себя крупнейшие экономические державы на каждом континенте. 7 и 8 июля в саммите примут участие 19 глав государств и правительств, а также представители Европейского Союза.

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