Институт мировой экономики считает экономику Германии перегретой

20.06.2017 08:41 · 0 комментариев

Кильский Институт мировой экономики (Institut für Weltwirtschaft (IfW)) предсказал Германии скорый «перегревающий» подъем. Согласно новому экономическому прогнозу, немецкий валовой внутренний продукт, как ожидается, вырастет на 1,7 процентов в этом году и на 2,0 процента в следующем году.

Экономисты из Киля констатировали в своем экономическом докладе расширение немецкой экономики «по всем направлениям». Так, экспорт вновь ускорился с восстановлением мировой экономики, а строительство получило энергичный импульс в основном за счет длительных благоприятных условий финансирования. И наконец, за счет благоприятных перспектив бизнеса предприятия быстрее расширяли свои инвестиции.

Как подчеркивают представители Института мировой экономики, частное потребление будет и дальше поддерживаться хорошей ситуацией на рынке труда. С увеличением напряжения на рынке труда зарплаты росли быстрее. Профицит консолидированного бюджета в 2017 году, вероятно, немного превысит рекордный уровень предыдущего года, а 2018 год будет аналогично высоким.

Экономисты из Киля в своих прогнозах более оптимистичны, чем их коллеги из других учреждений. Так, Немецкий институт экономических исследований (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)) прогнозировал рост ВВП на 1,5 процента в этом году и 1,7 процентов в следующем году, и объясняет, что экономический рост происходит в соответствии с производственной мощностью, однако, перегрева экономики Германии не намечается.

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