Цена на электроэнергию продолжает расти

20.06.2017 08:38 · 0 комментариев

Учитывая дальнейшее увеличение бытовых цен на электроэнергию, организации защиты потребителей и отраслевая ассоциация энергетики BDEW (Energie-Branchenverband BDEW) активизировали свои требования относительно снижения налогов. «Доля государства в ценах на электроэнергию находится на рекордно высоком уровне. Поэтому налоги и пошлины на электроэнергию должны быть снижены, это особенно актуально для налога на электроэнергию», сказал председатель исполнительного руководства BDEW Штефан Капферер (Stefan Kapferer) агентству Deutsche Presse-Agentur.

Цена на электроэнергию для бытовых потребителей увеличилась, в соответствии с данными ценовых порталов Check24 и Verivox, с января по июнь в среднем на 2,5-3 процента. В перерасчете на 3500 кВт·ч годового потребления средней семьи цена выросла, по данным Verivox, примерно на 83 евро в месяц. Check 24 насчитывает 84 евро для промышленных потребителей и почти 89 евро для клиентов в более дорогой первичной поставке. Как предсказывают ценовые порталы, дальнейшее повышение цен возможно под новый год в связи с ростом расходов сети.

С 2000 года цены на электроэнергию для конечных пользователей удвоились. Критики видят главную причину в сильном росте налоговой нагрузки, чтобы способствовать энергетической перестройке, и росте сетевых расходов на расширение и поддержание энергосистемы. В настоящее время более 55 процентов от стоимости электроэнергии приходится на налоги и сборы. Это соответствует, как ожидается, более 20 млрд. евро за весь 2017 год. К ним следует добавить сетевые расходы. Лишь около пятой части стоимости электроэнергии связано с закупкой и продажей электроэнергии.

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