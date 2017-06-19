Власти Мюнхена хотят запретить дизельные машины в городе

19.06.2017 09:57 · 0 комментариев

Власти Мюнхена обсуждают возможность запрета дизельных машин в городе. Об этом со ссылкой на мэра столицы Баварии Дитера Райтера сообщают СМИ.

Причиной возможного запрета машин на «тяжелом топливе» может стать слишком высокое содержание вредных веществ в воздухе. По словам градоначальника, последние исследования показали, что экологическая обстановка в городе «просто ужасная».

«Я всегда старался избегать каких-либо подобных запретов. Но теперь я думаю, что у нас, вероятно, не будет другого выхода в дальнейшем», — пояснил Райтер.

Предполагается, что запрет коснется всех дизельных автомобилей, двигатели которых не отвечают экологическому стандарту «Евро-6». Таким образом, возможности ездить на своих машинах могут лишиться около 150 000 водителей из Мюнхена. На данный момент возможность введения подобных санкций обсуждают также власти Штутгарта.

Ранее заперты на эксплуатацию машин с «грязными» дизельными моторами ввели в нескольких европейских городах. К примеру, в центральных районах Парижа запрещена езда на автомобилях с двигателями на «тяжелом топливе», которые были выпущены до 2000 года. На данный момент в Западной Европе продажи автомобилей с дизельными агрегатами показывают медленное падение. Тем не менее, такие машины по-прежнему занимают около половины всего европейского рынка легковых автомобилей.

autodriving.net

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