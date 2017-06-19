Из-за замечания пассажира о теракте эвакуирован самолет в Штутгарте

19.06.2017 09:55   ·   0 комментариев

© Christian Kaschkat - Fotolia.com

© Christian Kaschkat — Fotolia.com

Из-за возможного теракта в аэропорту Штутгарта в воскресенье, 18.06.2017, была произведена эвакуация самолета. Однако, как сказал представитель федеральной полиции, предполагаемая угроза оказалась ложной тревогой.

По имеющейся на данный момент информации, причиной стал спор между пассажирами: один пассажир, вероятно, чтобы навредить другому, обвинил его в том, что тот планирует . 180 человек вынуждены были покинуть , который должен был вылететь в Варну (Warna) в Болгарии. Во время обыска самолета и багажа не было обнаружено ничего подозрительного.

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