Немецкие футболисты сыграют с австралийцами в повязках в память о Гельмуте Коле

19.06.2017 09:53 · 0 комментариев

Футболисты сборной Германии выйдут на поле в матче группового этапа Кубка конфедераций против команды Австралии в траурных повязках. Таким образом они почтут память Гельмута Коля, бывшего канцлера ФРГ.

Представители ФИФА подтвердили эту информацию. Встреча немецких и австралийских футболистов действительно пройдет при наличии у первых траурных повязок в связи со смертью Коля.

Бывший канцлер Германии, который занимал данную должность на протяжении 16 лет, скончался 16 июня, в пятницу. Ему едва исполнилось 87 лет. Личность Гельмута Коля считается важной, так как именно в тот период, когда он пребывал у власти, произошло одно из наиболее важных событий в поствоенной истории Германии: снос Берлинской стены и, как следствие, объединение восточной и западной частей страны, которые были разделены на несколько десятилетий. Это было в 1990 году.

Матч между сборными Германии и Австралии пройдет в Сочи 19 июня. Игра состоится на стадионе «Фишт».

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