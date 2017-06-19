Министр Мюллер предупреждает о 100 миллионах беженцев из Африки

19.06.2017 09:51 · 0 комментариев

Федеральный министр развития Герд Мюллер (Gerd Müller) предостерегает о большом движении беженцев – до 100 миллионов человек – из Африки в северном направлении, если не удастся ограничить предел глобального потепления двумя градусами.

Политик из ХСС сказал изданию «Bild am Sonntag«, что именно в Африке решается будущее мира. Каждую неделю население увеличивается там на один миллион. Этим людям нужно срочно дать экономическую перспективу в их родных странах. Мюллер заявил: «Если мы по-прежнему будем действовать как и раньше, то у людей во многих регионах Африки не останется другого выбора, кроме как отправиться в путь к нам».

Мюллер призвал к «плану Маршалла», широкомасштабной инвестиционной программе для Африки. Ситуация в Африке впервые будет ключевой темой на саммите G20, который пройдет 7 и 8 июля в Гамбурге. В понедельник, 12.06.2017, на саммите глав африканских государств и правительств в Берлине федеральное правительство пообещало помощь в размере 300 миллионов евро.

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