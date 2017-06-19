МВФ призывает к экспроприации немецких вкладчиков

19.06.2017 09:49 · 0 комментариев

Многие вкладчики в Германии испытали шок: несмотря на нулевые процентные ставки, им придется мириться с более высоким ростом цен, и к тому же в течение длительного времени. Этого требует никто иной, как Международный валютный фонд (МВФ) (der Internationale Währungsfonds (IWF)). Это учреждение уже дало понять в начале года, что, по его мнению, некоторым членам Европейского валютного союза необходим будет уровень инфляции более двух процентов.

Теперь МВФ становится еще более жестким в своем требовании: таким странам, как Германия, придется «учесть длительный период» темпов инфляции выше двух процентов. Для немецких вкладчиков это катастрофа: их имущество резко сократится из-за минимальных процентов, и, возможно, в течение нескольких лет.

Но, возможно, это неизбежно. По мнению экономического эксперта Петера Бофингера (Peter Bofinger), из-за более сильного роста цен в Германии возможно выравнивание во всем валютном союзе. «Такие страны, как Греция, Испания или Португалия должны снова стать конкурентоспособными. Они могут сделать это только через реформы и более низкие цены», заявил экономист из Вюрцбурга. «Однако такие страны, как Германия, с сильной экономикой, должны принять более высокий уровень инфляции», поддерживает Бофингер аргументацию МВФ.

инфляция, МВФ, экономика