Карта здоровья приносит новые проблемы

19.06.2017 09:47 · 0 комментариев

Не совсем удачный документ носит в своем бумажнике почти каждый житель Германии. Это новая медицинская карта с фотографией и компьютерным чипом, который, однако, некоторое время нельзя использовать должным образом. До 1 июля 2018 года все медицинские практики должны купить считывающее устройство для карт. Министр здравоохранения Германн Греэ (Hermann Gröhe) вписал этот срок в закон.

Но сейчас ведущие ассоциации врачей, медицинских страховых компаний, больниц и фармацевтов констатировали в своем решении, что оставшийся период времени – один год – является недостаточным для обеспечения всех клиник устройством для считывания карт. Если срок будет нарушен, врачам сократят оплату.

Причиной для дальнейшей задержки долгосрочного проекта по введению медицинской карты в данный момент являются трудности поставок промышленности. Ведь однажды, в конечном итоге, на картах будут храниться важные данные пациентов. В настоящее время единственной компанией, где врачи могут купить указанные устройства, является Compugroup. Теперь она имеет возможность диктовать цену, которая может оказаться слишком дорогой для врачебных практик.

Считывающие устройства должны обеспечить, кроме безопасности данных, также и то, чтобы все медицинские карты, выданные больничными кассами, действительно работали. Во время тестирования были проблемы, особенно с более старыми моделями. Таким образом, длинная история карты здоровья со многими спорами и затратами на более чем один миллиард евро, дополнена новой главой.

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