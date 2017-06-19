Самые популярные направления летних поездок жителей Германии

19.06.2017 09:45 · 0 комментариев

Через несколько недель многие жители Германии поедут в летний отпуск. Туристическая платформа Tripadvisor определила наиболее популярные направления летних поездок с июня по сентябрь 2017 г. Туристические топ-регионы прошлых лет снова лидируют и в этом году. При этом основное внимание жители Германии по-прежнему уделяют безопасности.

Самыми востребованными европейскими летними направлениями являются: Халкидики, Греция; Коста Брава, Испания; Ионические острова, такие как Корфу, Греция; Каринтия, Австрия; Калабрия, Италия; архипелаг Додеканес, в частности, Родос и Кос, Греция; Эмилия-Романья, Италия; Фриули-Венеция-Джулия, Италия; Киклады, Греция; Апулия, Италия.

Тенденция однозначна: регионы в Греции, Испании и Италии остаются любимыми направлениями в Европе. Примечательно, что Турция не вошла в число самых популярных стран. Это связано с ощущением безопасности и, возможно, также с политической ситуацией в стране.

Среди многих семей по-прежнему очень популярным является также и отдых в Германии. В соответствии с данными TripAdvisor, особенно высоким спросом пользуются Северное и Балтийское море. Главные пункты назначения в Германии: Тиммендорфский пляж, Узедом, Рюген, Норден, Варнемюнде, Зильт, Нордерней, Кюлунгсборн, Цингст, Санкт-Петер-Ординг.

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