Россияне стали чаще ездить в Германию
18.06.2017 09:21 · 0 комментариев
По данным статистического ведомства Германии (Statistisches Bundesamt), в первом квартале 2017 года турпоток из России в Германию вырос на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
С января по март в немецкие визовые центры в России (Калининград, Екатеринбург, Москва, Новосибирск и Санкт-Петербург) поступило 59 тысяч заявлений на выдачу шенгенской визы. Это на 20% больше, чем в первом квартале прошлого года.
В мае открылся новый визовый центр в Архангельске. Таким образом, в России действует уже 19 немецких визовых центров.
Напомним, что главное направление следующего года, выбранное национальным туристическим офисом, – кулинарная Германия. Для многих путешественников именно национальная кухня Германии становится решающим фактором при планировании поездки.
Теги:
путешествие, россияне, туризм, турпоток
Комментарии (0)
Вы должны войти в систему или зарегистрироваться для комментирования.