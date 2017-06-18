Россияне стали чаще ездить в Германию

18.06.2017 09:21 · 0 комментариев

По данным статистического ведомства Германии (Statistisches Bundesamt), в первом квартале 2017 года турпоток из России в Германию вырос на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С января по март в немецкие визовые центры в России (Калининград, Екатеринбург, Москва, Новосибирск и Санкт-Петербург) поступило 59 тысяч заявлений на выдачу шенгенской визы. Это на 20% больше, чем в первом квартале прошлого года.

В мае открылся новый визовый центр в Архангельске. Таким образом, в России действует уже 19 немецких визовых центров.

Напомним, что главное направление следующего года, выбранное национальным туристическим офисом, – кулинарная Германия. Для многих путешественников именно национальная кухня Германии становится решающим фактором при планировании поездки.

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