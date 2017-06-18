Специальное подразделение взяло штурмом квартиру мужчины с самурайским мечом

18.06.2017 09:19 · 0 комментариев

Вооруженный самурайским мечом мужчина стал причиной крупной полицейской операции в городе Прин-ам-Кимзе (Prien am Chiemsee), федеральная земля Верхняя Бавария. Как сказали в штабе полиции, 40-летний нарушитель угрожал из окна жилого дома полицейским, которые прибыли для контроля, что убьет любого, кто приблизится к нему. Для подкрепления были мобилизованы полицейские из соседних департаментов и федеральной полиции.

После того, как в ходе многочасовых телефонных переговоров экспертам не удалось убедить мужчину покинуть дом без оружия, в действие вступил спецназ. По данным полиции, сотрудники спецподразделения ворвались в квартиру и арестовали мужчину. В это время меч лежал в пределах досягаемости, но в ходе операции никто не пострадал.

Задержанный известен полиции и, по сообщениям, в прошлом из-за него уже проводились операции сил безопасности. Так, несколько дней назад он угрожал огнестрельным оружием испуганным посетителям местного кафе и поэтому был арестован. После последнего ареста его доставили в психиатрическую больницу.

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