Беспорядки и баррикады на улице Rigaer Straße в Берлине

18.06.2017 09:17 · 0 комментариев

Мусорные баки на огне, разбросанные камни брусчатки: около полуночи на берлинской улице Rigaer Straße начались серьезные беспорядки. Десятки участников беспорядков подожгли уличные баррикады. Полиция подтвердила эту информацию изданию WELT. Представитель полиции сказал, что нарушители порядка бросали бутылки и петарды. Были подожжены автомобили и уличные туалеты. Одна сотрудница полиции получила легкое ранение.

Виновным, по данным полиции, удалось скрыться. В ночное время над жилой зоной кружил полицейский вертолет и обыскивал зону с включенными фарами. Вскоре после этого пожарным удалось потушить горящие уличные баррикады. Пострадал ли кто-то из жителей в результате инцидента, пока неизвестно.

На место происшествия прибыл большой контингент полиции, чтобы успокоить ситуацию. Несколько полицейских из спецподразделения обеспечивали порядок на улице с крыш окружающих зданий. По крайней мере, один человек был арестован. В результате беспорядков причинен значительный материальный ущерб, уничтожены многочисленные автомобили.

На улице Rigaer Straße в некоторых ранее занятых домах живут сторонники левой автономной организации. В течение нескольких лет там постоянно происходят нападения на полицию. Преступники поджигают автомобили, наносят повреждения новым зданиям и угрожают местным жителям, которые выступают против насилия.

Rigaer Straße, Берлин, беспорядки, поджоги