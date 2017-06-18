Германия потратит 32 млн. евро на безопасность саммита G20

18.06.2017 09:15 · 0 комментариев

Окончательную сумму, которая была потрачена на саммит, правительство ФРГ назовет после его завершения. Расходы на безопасность в связи с предстоящим в июле в Гамбурге саммитом «большой двадцатки» обойдется только немецкому федеральному бюджету в 32 млн. евро. Это следует из обнародованного ответа МВД Германии на парламентский запрос фракции «зеленых» в бундестаге.

Из общей суммы почти 21 млн. будет выделен полиции. Сюда включены также расходы на транспорт и размещение сотрудников. Еще 9,6 млн. евро израсходуют службы Федерального ведомства по уголовным делам (BKA). Свыше полутора миллионов евро выделят на техническое обслуживание.

Окончательную сумму, которая была потрачена на саммит, правительство ФРГ назовет после его завершения. При этом в бюджет немецкого МИДа на проведение саммита заложено еще почти 49 млн. евро. Утверждается также, что федеральная земля Гамбург получила от правительства 50 млн. евро на обеспечение безопасности.

Саммит G20 пройдет в Гамбурге с 7 по 8 июля. В связи с этим Германия на месяц ввела пограничный контроль на наземной, воздушной и морской внутренней границе.

korrespondent.net

G20, безопасность, саммит