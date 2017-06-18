Плата за роуминг: в шести европейских странах продолжают действовать высокие тарифы

18.06.2017 09:13 · 0 комментариев

С 15 июня разговоры по мобильному телефону, Интернет и SMS для тех, кто едет в другую страну ЕС, благодаря отмене платы за роуминг, стали значительно дешевле. Но в некоторых странах и регионах Европы потребители должны быть внимательными, если они не хотят получить огромный телефонный счет.

Высокие затраты на роуминг по-прежнему угрожают клиентам в Сан-Марино, Андорре и Швейцарии, то есть в тех странах, которые не являются членами ЕС. Но регулирование ЕС относительно отмены роуминга не действует также в Монако, на острове Мэн и на Нормандских островах. Те, кто едет в эти регионы, должны при въезде проверить информационное SMS-уведомление своего оператора услуг мобильной связи, чтобы быть уверенным, по какому тарифу они будут платить.

С 15 июня граждане ЕС оплачивают мобильную связь и за рубежом по внутреннему тарифу. Стоимость телефонных звонков, текстовых сообщений или мобильного Интернета для потребителя является такой же, как и дома.

ЕС, мобильная связь, роуминг